¿Por qué se pelearon Ivonne Montero y Mónica Escobedo? La grosería que marcó su rivalidad en La Granja VIP

Una nueva rivalidad está causando controversia en La Granja VIP Segunda Temporada: la de Ivonne Montero y Mónica Escobedo, que pasaron de ser aliadas a no tolerarse. Y para muestra, el intenso Cara a Cara que tuvieron durante la Asamblea, en donde la actriz dijo frente a todos que un gesto de su compañera la hizo enfurecer y decidir que no está dispuesta a permitir malos tratos.

Y es que según lo que Ivonne contó, Mónica llevaba días portándose grosera con ella, pero llegó a su límite cuando le dijo que no sabía hacer nada. Por lo que en ese momento su rivalidad quedó marcada y además se habría endurecido por todas las acciones que tiene en contra de los Granjeros a los que antes llamó equipo y que dice, hicieron que la repudieran.

"Te has ganado a pulso el repudio de los que hubiéramos dado todo por protegerte. La petulancia se te está desbordando, te sientes superdotada, ubícate", dijo Montero notablemente molesta y negándose a cualquier oportunidad de réplica.

¿Qué le hizo Mónica Escobedo a Ivonne Montero? La frase que las puso en contra en La Granja VIP

Siguiendo con el Cara a Cara en la Asamblea de Nominación, Ivonne Montero le reclamó a Mónica Escobedo que se sintiera con el derecho de ser grosera con los demás, incluso cuando están ayudándola a cumplir tareas que no les corresponden. Un ejemplo que le puso, fue que se la pasa atacando a Rafa Mercadante y diciendo que no hace nada, cuando ella no fue capaz de terminar una mermelada y se le acercó para pedirle apoyo, pero terminó enojándose y hablándole mal.

"Cuando te dije lo que había sucedido con el gramaje, ¿qué fue lo que me dijiste? 'Contéstame lo que te pregunté'. Y yo te dije que si no te interesaba lo que estaba hablando, le preguntaras a otra persona. Y me dijiste que no sé hacer nada. Ubícate, porque estás tratando de subirte a un escalón que te queda muy alto", expresó firme Ivonne Montero, que sorprendió a todos en La Granja VIP al mostrar este lado furioso que tenía oculto.