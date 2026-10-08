¿Por qué se pelearon Ivonne Montero y Mónica Escobedo? La grosería que marcó su rivalidad en La Granja VIP
Luego de que intentaron ser aliadas en La Granja VIP, la convivencia de Ivonne con Mónica se volvió insostenible y ya le dejó claro que no le cae bien.
Una nueva rivalidad está causando controversia en La Granja VIP Segunda Temporada: la de Ivonne Montero y Mónica Escobedo, que pasaron de ser aliadas a no tolerarse. Y para muestra, el intenso Cara a Cara que tuvieron durante la Asamblea, en donde la actriz dijo frente a todos que un gesto de su compañera la hizo enfurecer y decidir que no está dispuesta a permitir malos tratos.
Y es que según lo que Ivonne contó, Mónica llevaba días portándose grosera con ella, pero llegó a su límite cuando le dijo que no sabía hacer nada. Por lo que en ese momento su rivalidad quedó marcada y además se habría endurecido por todas las acciones que tiene en contra de los Granjeros a los que antes llamó equipo y que dice, hicieron que la repudieran.
"Te has ganado a pulso el repudio de los que hubiéramos dado todo por protegerte. La petulancia se te está desbordando, te sientes superdotada, ubícate", dijo Montero notablemente molesta y negándose a cualquier oportunidad de réplica.
¿Qué le hizo Mónica Escobedo a Ivonne Montero? La frase que las puso en contra en La Granja VIP
Siguiendo con el Cara a Cara en la Asamblea de Nominación, Ivonne Montero le reclamó a Mónica Escobedo que se sintiera con el derecho de ser grosera con los demás, incluso cuando están ayudándola a cumplir tareas que no les corresponden. Un ejemplo que le puso, fue que se la pasa atacando a Rafa Mercadante y diciendo que no hace nada, cuando ella no fue capaz de terminar una mermelada y se le acercó para pedirle apoyo, pero terminó enojándose y hablándole mal.
"Cuando te dije lo que había sucedido con el gramaje, ¿qué fue lo que me dijiste? 'Contéstame lo que te pregunté'. Y yo te dije que si no te interesaba lo que estaba hablando, le preguntaras a otra persona. Y me dijiste que no sé hacer nada. Ubícate, porque estás tratando de subirte a un escalón que te queda muy alto", expresó firme Ivonne Montero, que sorprendió a todos en La Granja VIP al mostrar este lado furioso que tenía oculto.