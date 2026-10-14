Bebeshita PIDE consejos amorosos en La Granja VIP y Mónica Escobedo ADVIERTE: “Es amor de reality”
La participante reconoció que se está enamorando cada vez más de Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, y recibió una particular recomendación de su compañera de La Granja VIP
En una conversación en La Granja VIP, Bebeshita compartió detalles sobre su acercamiento con Kevyn Contreras, Bicolor, quien, según contó, le confesó que cada día se está enamorando más de ella. La participante admitió que también está desarrollando sentimientos por el Granjero, por lo que Mónica Escobedo le aconsejó disfrutar el romance sin olvidar que están dentro de un reality show. Para explicarlo, comparó estas relaciones con los amores de verano, en los que se hacen promesas románticas aun sabiendo que las vacaciones tienen fecha de regreso. “Es amor de verano, amor de reality, amor que se acaba el 20 de diciembre”, señaló.