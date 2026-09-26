¿Amor o estrategia? Qué hay detrás del supuesto romance entre Bebeshita y Kevyn Bicolor en La Granja VIP

Bebeshita y Kevyn Contreras “Bicolor” fueron los grandes protagonistas de La Granja VIP Segunda Temporada durante este viernes 25 de septiembre. Durante un momento puntual del día, la creadora de contenido no logró contener sus sentimientos y confesó ante su círculo más cercano que se siente atraída por el comediante de rojo y azul.

La situación pasó a mayores. Bebeshita aprovechó un momento a solas con Bicolor mientras ella ordeñaba a una de las vacas para conocer sus intenciones. “¿Te gusto?”, fue lo que la influencer le consultó a su compañero. Sin embargo, la respuesta de Kevyn no la dejó satisfecha.

Bebeshita le confiesa sus sentimientos a Bicolor

La influencer aseguró que tiene intenciones de conocer a Kevyn, pero este no termina de descifrar su comportamiento: “Me sacas de onda, pues yo pienso que es jugando y trato de ver a todos con mucho respeto y no te veo diferente”. A lo que Bebeshita replicó: “¿No me ves diferente? Entonces eso quiere decir que no te gusto”.

Bebeshita le dice a Bicolor para romancear|La Granja VIP

Posteriormente, Daniela Alexis le pidió a Bicolor ‘romancear’ y su respuesta la dejó descolocada. “No soy bueno para eso”, sentenció Contreras, evitando la posibilidad iniciar un posible romance. De todos modos, el comediante remarcó que pueden conocerse y con el pasar de los días podría darse un nuevo vínculo entre ambos.

Kevyn Bicolor bateó a Bebeshita

Luego de hablar con la influencer, Contreras se acercó a Julio Camejo, quien le consultó sobre cómo se había resuelto el asunto. El comediante fue certero y aseguró que no vino a La Granja VIP a buscar el amor: “Yo no vine a eso, no me gusta eso”.

Bicolor comentó que le dio pena rechazar a Bebeshita, pero ese no es su objetivo. “Le dije: ‘si es show va, pero si es neta aquí no se puede y no vengo a eso’”. Finalmente, Kevyn le compartió a Julio que está conociendo a todos.

Dudas sobre las intenciones de Bebeshita

Este comportamiento de la influencer comenzó a despertar la curiosidad del público. Mientras algunos creen que su interés en Bicolor es real, otros piensan que Bebeshita se acercó al comediante solamente porque atraviesa un gran momento dentro de la granja.

Kevyn Contreras cuenta con un alto apoyo por parte del público, situación que podría ser de interés para la creadora de contenido. Además, su interés por Bicolor comenzó a intensificarse durante los últimos días, luego de conseguir La Salvación y salir de la tabla de nominados, además de tener en sus manos el poder de La Traición.

Mientras tanto, Manelyk González y Azalia Ojeda planean la manera de que ambos tengan su primer beso y que sea de forma natural. El tiempo solamente dirá si Bebeshita siente amor real por Bicolor o si simplemente es parte de su estrategia dentro del reality.