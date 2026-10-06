Bebeshita ya no puede disimular los celos por Kevyn “Bicolor” y le reclama por preferir a otra Granjera (VIDEO)

El romance entre Bebeshita y Kevyn Contreras “Bicolor” sigue causando mucha polémica en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que apenas unos días después del drama que hubo cuando el comediante se metió a bañar con Manelyk y Kunno, otra vez volvieron a discutir. En esta ocasión, Daniela Alexis le reclamó a su “enamorado” que se la pasara casi toda la noche platicando con Ivonne Montero, pues por perder el tiempo así hasta se le olvidó irse a despedir de ella.