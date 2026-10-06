“Te parece muy gracioso": Ivonne Montero EXPLOTA contra Kevyn Contreras en La Granja VIP por romper las reglas

Parece que Kevyn "Bicolor" no puede escapar de ser Peón en La Granja VIP y volvieron a mandarlo al Granero, esta vez por decisión de Pimpinela Escarlata que se ganó un poder especial. Sin embargo, todo indica que el comediante no está dispuesto a pasar hambre y nuevamente rompió las reglas al comer de la despensa general, un acto que hizo enfurecer a Ivonne Montero y no dudó en confrontarlo.

¿Por qué Ivonne Montero se enojó con Kevyn "Bicolor" en La Granja VIP?

La primera travesura de Kevyn Contreras en el Peonaje de la semana 5 consistió en prepararse un par de sándwiches para poder resistir a la escasez de comida a la que se enfrentará durante toda la semana. Y para sorpresa de todos, esta idea fue autorizada por Kunno, el nuevo Capataz de La Granja VIP y quien le dijo que le daba permiso de comer una vez, para que no pusiera pretextos a la hora de los trabajos.

Kevyn “Bicolor” volvió a romper las reglas en La Granja VIP|ESPECIAL

Aun así, a Ivonne Montero no le pareció correcto que "Bicolor" aceptara gastarse el presupuesto sin remordimiento, en especial porque vienen de una semana en la que ya perdieron mucho dinero por faltas. De modo que al verlo en la mesa como si nada, no pudo evitar reclamarle y hasta le dijo que pareciera no entender las dinámicas porque en todas busca imponer su voluntad sin respetar las reglas, como la vez que también comió sin autorización de nadie y les hicieron descuentos.

"No puedes hacer eso, tú no estás entendiendo cómo es el juego aquí. Cuando armes tus shows, haz lo que quieras, ahí haces lo que quieras. Ya párale. Tiene que salir de ti. A ti te parece muy gracioso, pero a nosotros no. Aquí no estás solo, estás con otras 16 personas que dependemos de eso (el presupuesto). Son 13 mil pesos menos en un día. Nada más quiero que me digas si te parece justo. Ahorita es una cosa y mañana es otra, porque haces lo que tú quieres siempre", expresó molesta la actriz, que ya estuvo tres semanas seguidas de Peón y siempre respetó la dieta restringida, aunque sí cometió otras equivocaciones.