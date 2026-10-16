Bicolor le pone un límite a Manelyk, “deja a mis hijos fuera de tu boca”

El jueves de Salvación los Granjeros eligen a uno de los nominados para "echarle tierra" e impedir que salga de la Tabla. En esta ocasión Manelyk González fue contra Julio Camejo y Kevyn Contreras Bicolor quedó en medio del conflicto.

Julio le dijo a la reina de los realities que tiende a ofender a los demás y puso como ejemplo el comentario que hizo sobre los hijos de Bicolor.

Aunque en un inicio el actor no quiso ahondar en el tema, Mane insistió en que fuera claro porque la estaba difamando. En ese momento intervino el propio comediante y aseguró que él se encontraba detrás cuando la Granjera dijo que le sorprendía que una persona tan inmadura fuera padre de seis hijos.

Si bien mantuvo la calma, Kevyn fue muy claro: "te voy a pedir que mis hijos en esta competencia no salgan de tu boca, con todo respeto que te mereces como mujer y yo como hombre y padre de alguien a quien están esperando afuera".

La reina de los realities no se disculpó y, por el contrario, pidió la producción que busque en el video porque, aseguró, tanto Julio como Kevyn son mentirosos.

¿Qué le dijo Manelyk a Julio cuando le echó tierra el jueves de Salvación?

Antes de mencionar el comentario que hizo enojar a Kevyn Bicolor, Manelyk explicó que echaría tierra a Julio porque no le gusta la manera en la que está jugando que calificó de sucia.

"Utilizas cosas que pasaron cuando nosotros nos llevábamos bien, conmigo, con Kunno, para atacar ahora, ensucias esos momentos que fueron, de mi parte, reales", declaró Mane.

Continuó acusando a Camejo de ser una persona falsa y utilizar a los demás según su conveniencia ya que, en su opinión, no le importó nada de lo que compartieron en las primeras semanas.

La reina de los realities aceptó que, en ocasiones, llega a ser grosera por su manera de ser tan sincera y porque en ocasiones se deja llevar por sus impulsos, "pero te digo algo, soy real, como amiga o como enemiga, soy lo más real que puede haber en esta Granja", señaló.

Por su parte, Julio le respondió que tiene un lado muy lindo que aprendió a querer, pero que se alejó de ella porque también tiene un lado que ofende y humilla.