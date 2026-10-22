Cara a cara, así votaron cada uno de los Granjeros este miércoles de Asamblea que tuvo una sorpresa final

El miércoles de Asamblea los Granjeros tienen la oportunidad de decir de frente cuáles son las razones por las cuales quieren que alguno de los participantes salga de La Granja VIP, pero en el reality siempre hay sorpresas. Esto es lo que sucedió esta semana.

Los Granjeros por los cuales no se pudo votar en esta ocasión fueron Julio Camejo, por ser el Capataz; Fernando Lozada, nominado por el Legado; y Manelyk González por haber perdido el duelo de nominación.

Así votó cada uno de los Granjeros en el cara a cara de este 21 de octubre

Estas fueron las nominaciones y las razones que dieron cada uno de los Granjeros en la Asamblea del 21 de octubre:



Niurka nominó a Azalia Ojeda. Le dijo que ya le había advertido que en la siguiente oportunidad que tuviera iría por ella porque, el viernes de Traición, la negra la llevó a la Tabla de Nominados.

Le dijo que ya le había advertido que en la siguiente oportunidad que tuviera iría por ella porque, el viernes de Traición, la negra la llevó a la Mono Osuna nominó a Rafael Mercadante. Le dijo que explota muy fácilmente y que le dará una masterclass en el manejo de la ira.

Le dijo que explota muy fácilmente y que le dará una masterclass en el manejo de la ira. Ivonne Montero nominó a Mono Osuna. Le dijo que la ha hecho enojar, pero también admirarlo ya que es un contrincante muy fuerte al que hay que vencer.

Le dijo que la ha hecho enojar, pero también admirarlo ya que es un contrincante muy fuerte al que hay que vencer. Fernando Lozada nominó a Kunno. No explicó exactamente qué fue lo que pasó, pero le dijo que no estaba de acuerdo con su “travesura”. El conductor se refirió a que Kunno robó comida de la habitación del Capataz para llevarla a los Peones.

No explicó exactamente qué fue lo que pasó, pero le dijo que no estaba de acuerdo con su “travesura”. El conductor se refirió a que robó comida de la habitación del Capataz para llevarla a los Peones. Natalia Alcocer nominó a Mono Osuna. Lo acusó de soberbio, le dijo que a pesar de llamarse "don verdolagas", en este reality el público es quien decide y no se ha medido en la Tabla de Nominados.

Natalia Alcocer nomina a Mario “Mono” Osuna al asegurar que NO tiene TALENTO, debido a que ha sido votado por La Granja VIP

Kevyn Contreras Bicolor nominó a Mono Osuna. Simplemente le dijo: “me encantaría que te largaras de La Granja VIP”.

Simplemente le dijo: “me encantaría que te largaras de Azalia Ojeda nominó a Rafael Mercadante . Le dijo que es una persona muy buena para juzgar los actos de los demás, pero no los suyos, ya que constantemente lo regañan por cantar y hablar de marcas.

. Le dijo que es una persona muy buena para juzgar los actos de los demás, pero no los suyos, ya que constantemente lo regañan por cantar y hablar de marcas. Manelyk González nominó a Rafael Mercadante. Le dijo que su arrogancia le está jugando en contra y le recordó que sus comentarios en doble sentido molestan e incomodan, especialmente a las mujeres. También lo calificó de neurótico.

Le dijo que su arrogancia le está jugando en contra y le recordó que sus comentarios en doble sentido molestan e incomodan, especialmente a las mujeres. También lo calificó de neurótico. Rafael Mercadante nominó a Azalia Ojeda. Le dijo que pensó que le decían negra de cariño pero que en realidad describe su aura. Añadió que la conoce desde hace 24 años y que se ha quedado en el mismo podrido personaje.

“Para mi no eres importante": Azalia Ojeda CRÍTICA a Rafael Mercadante en La Asamblea de La Granja VIP; para después llamarlo “RIDÍCULO”|Crédito: La Granja VIP

Bebeshita nominó a Rafael Mercadante. Le dijo que un día puede platicar con él muy bien y pedirle consejos y al día siguiente lo ve gritarle a todo el mundo porque no tiene inteligencia emocional.

Le dijo que un día puede platicar con él muy bien y pedirle consejos y al día siguiente lo ve gritarle a todo el mundo porque no tiene inteligencia emocional. Pablo Montero nominó a Mono Osuna. Le dijo que lo hacía simplemente por ser parte del equipo disfuncional.

Le dijo que lo hacía simplemente por ser parte del equipo disfuncional. Kunno nominó a Rafael Mercadante. Le dijo que todo lo que le molesta de los demás él mismo lo tiene y que es un provocador nato por lo que incluso tiene problemas con su propio equipo.

Le dijo que todo lo que le molesta de los demás él mismo lo tiene y que es un provocador nato por lo que incluso tiene problemas con su propio equipo. Julio Camejo nominó a Azalia Ojeda. Le recomendó que cuando se enoje no ofenda ni humille porque incluso cuando tiene la razón termina perdiendo.

La sorpresa final que terminó cambiando la Tabla de Nominados

Esta semana se realizó una dinámica de elementos que llevó a conformar cuatro equipos, cada uno de los cuales decidió a qué Granjero llevar a la Tabla de nominación. Estas fueron las elecciones:



Fuego . El equipo conformado por Niurka, Manelyk y Bebeshita nominó a Ivonne Montero, la razón, dijeron, es que siempre quiere tener la razón y ser la imagen de la mujer perfecta.

. El equipo conformado por Niurka, Manelyk y Bebeshita la razón, dijeron, es que siempre quiere tener la razón y ser la imagen de la mujer perfecta. Tierra . El equipo formado por Mono Osuna, Kunno e Ivonne Montero nominó a Rafael Mercadante porque se queja de todo.

. El equipo formado por Mono Osuna, Kunno e Ivonne Montero porque se queja de todo. Agua . El equipo formado por Natalia Alcocer, Rafael Mercadante y Kevyn Contreras Bicolor nominó a Azalia Ojeda por estrategia.

. El equipo formado por Natalia Alcocer, Rafael Mercadante y Kevyn Contreras Bicolor por estrategia. Aire. El equipo de Fernando Lozada, Pablo Montero y Azalia Ojeda nominó a Ivonne Montero sin dar mayores explicaciones.

¡La Asamblea de la semana 7 no termina! Los 4 elementos de La Granja VIP hacen votaciones para nominar a uno de los Granjeros, decisión que va a modificar la Tabla de Nominados|Crédito: La Granja VIP

Así quedó la Tabla de Nominados este miércoles 21 de octubre

Con base en los votos y el resto de las dinámicas, hasta hoy 21 de octubre la Tabla de Nominados está conformada por:

