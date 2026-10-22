La Granja VIP: Lista de NOMINADOS de HOY, miércoles 21 de octubre, tras votaciones de La Asamblea

Es oficial, este miércoles de Asamblea, en La Granja VIP, se ha dado a conocer la lista de todos los Granjeros que están nominados; quiénes son: Fernando Lozada, Mario "Mono" Osuna, Manelyk, Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, ellos se unen a la Tabla de Nominación, junto a Fernando Lozada, quién fue el primer nominado de la semana 7 del reality; esto luego de que Pimpinela Escarlata lo pusiera en este lugar mediante su “Legado”.

La Granja VIP: ¿En qué consiste La Asamblea y por qué es tan importante este día de la semana?

Todos los miércoles en La Granja VIP se lleva a cabo una dinámica llamada “La Asamblea”, en este día cada uno de los Granjeros se tiene que sincerar, decir la verdad y qué es todo aquello que les molesta de alguno de sus compañeros; esto se hace cara a cara y nominando a una persona. Cada Granjero es responsable de sus palabras y justifica su nominación mediante argumentos. Este hecho es uno de los más tensos de la semana ya que genera tensiones, peleas e intensifica rivalidades.Los Granjeros con más votos son quiénes se suman a la Tabla de Nominación, por lo que corren el riesgo de quedar fuera de la competencia el domingo de Eliminación.

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La Gala de La Asamblea inicia todos los miércoles en punto de las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México y podrás verla a través de nuestro sitio web así como de la señal abierta de Azteca UNO. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de lo que sucede esta noche así como todo lo referente a La Granja VIP.

La Granja VIP: Link libre y GRATUITO para votar y salvar a alguno de los nominados

La participación del público es fundamental en La Granja VIP ya que a través de su voto puede salvar a alguno de los nominados que esten en riesgo de abandonar la competencia. Para acceder de forma directa solo deberás DAR CLICK EN ESTE LINK.

Ahora bien, también puedes ingresar de forma manual accediendo desde nuestro portal ; el proceso es gratis y muy sencillo. Para esto deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Es importante que veas las Galas durante la semana para que sepas a partir de qué momento quedan abiertas las votaciones así como activar las notificaciones de nuestro portal ya que a través de él te lo informamos de manera inmediata.