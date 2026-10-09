Desde felicitaciones al presupuesto semanal en La Granja VIP: Kunno es evaluado como Capataz por el Tío Pepe

Aunque Kunno recibió las felicitaciones del Tío Pepe por hacer su trabajo frente al mal clima, se le dijo que no llegó a la cantidad establecidas de mermeladas, pero lograron llegar a los 45 mil pesos del presupuesto semanal en La Granja VIP. Sin embargo, no todo fue bueno, ya que tuvieron varias multas, bajando su dinero a 14 mil 515 pesos.