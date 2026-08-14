Granjeros: La Granja VIP Segunda Temporada
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Kunno habla SIN FILTROS sobre su personalidad y qué verá el público de él en La Granja VIP Segunda Temporada
Kevyn Contreras "Bicolor" revela qué versión de él conocerá el público en La Granja VIP Segunda Temporada
Oficial; Kenny Avilés es la TERCERA granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada y revela cómo será su personalidad dentro del reality
Kristal Silva se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada y revela qué granjero será el primero en explotar
En vivo con Mallezaa
OFICIAL; Kunno es el QUINTO granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada y revela datos inneditos de su personalidad
¿No quiere el primer lugar? Kevyn Contreras “Bicolor” hace FUERTE revelación en transmisión en vivo, luego de ser el cuarto granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada
Kenny Avilés habla SIN FILTROS con Mallezaa, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, sobre su personalidad dentro del reality: “No me rindo”
Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada REVELAN fuertes sorpresas que tendrá el reality más esperado