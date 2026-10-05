“Egoísta, presunciosa y grosera": Le dicen sus verdades a Manelyk en La Granja VIP y ella se defiende (VIDEO)
Los amigos de Manelyk quisieron ser sinceros, pero ella no se esperaba sus respuestas cuando les preguntó qué es lo que realmente piensan sobre su personalidad.
Manelyk es una de las integrantes más polémicas de La Granja VIP Segunda Temporada. Aun así, ha logrado conformar un equipo sólido y ha hecho nuevos amigos, como Mono Osuna y Pascal Nadaud, quienes se dieron la oportunidad de conocerla y no pudieron evitar notar que su personalidad sí tiene algunos rasgos que los desesperan, como que interrumpa cuando otros están hablando o que no piense en los demás.