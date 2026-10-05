“Egoísta, presunciosa y grosera": Le dicen sus verdades a Manelyk en La Granja VIP y ella se defiende (VIDEO)

Manelyk es una de las integrantes más polémicas de La Granja VIP Segunda Temporada. Aun así, ha logrado conformar un equipo sólido y ha hecho nuevos amigos, como Mono Osuna y Pascal Nadaud, quienes se dieron la oportunidad de conocerla y no pudieron evitar notar que su personalidad sí tiene algunos rasgos que los desesperan, como que interrumpa cuando otros están hablando o que no piense en los demás.