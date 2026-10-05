Manelyk admite que salió mal la estrategia para sacar a Natalia de La Granja VIP y señala a Kunno como el culpable

Al equipo de Manelyk en La Granja VIP no le salieron las cosas como esperaban y perdieron a su primer integrante con la eliminación de Kenny Avilés. Esta salida entristeció mucho a los Granjeros, pero también hizo que la "reina de los realities" se pusiera a analizar las decisiones que tomaron, pues considera que su error fue pensar solamente en querer sacar a Natalia y no pensaran en otras posibles estrategias.

Sorpresivamente, esta revelación se la hizo a Niurka, quien pasó a ser su rival a una aliada gracias a que tienen a "La Vikinga" como enemiga en común. De acuerdo con los dichos de Mane, lo que falló fue que como grupo, trataron de proteger a Kunno, que se sentía muy nervioso de ser el eliminado debido a que había estado en las votaciones negativas.

¿Por qué Kenny fue la eliminada de La Granja VIP? Manelyk tiene una teoría y Kunno sería el responsable

Tal como le explicó a Niurka y a Kunno, Manelyk piensa que lo ideal hubiera sido que Bebeshita salvara a Kenny en el Viernes de Traición en La Granja VIP. De esta manera, ya estaría blindada y así podrían haber metido a la placa de nominados a otra persona que no les interesara conservar, al mismo tiempo que sumaban a las posibilidades de que Natalia Alcocer perdiera apoyo para que no lograra salvarse.

"La jugada era sacar a Kenny de la placa y meter a otro que no importara que se fuera. Sí era mucho riesgo, pero si queríamos que se quedara, era hacer eso. Solo no lo hicimos porque tú (Kunno) estabas muy temeroso. Por estrategia, yo hubiera sacado a Kenny para tratar de que se fuera Natalia, por corazón sí hubiera salvado a Kunno para no ponerlo en riesgo", explicó.

No así, Mane reconoció que a ella también le habría sido complicado dejar que Kunno se fuera hasta la eliminación final, en especial porque sabía de sus preocupaciones y es uno de sus amigos más cercanos dentro de la competencia. Eso sí, la polémica influencer ya advirtió que no permitirá que sus estrategias sigan fallando, pues su objetivo todavía es sacar a Natalia, con la que ha tenido muchos conflictos por un supuesto "doble juego" que le molesta.