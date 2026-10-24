El domingo Julio y Kevyn planean hacer un homenaje a Bronco para convencerlos de grabar su canción, ni se imaginan que el grupo ya respondió

Julio Camejo y Kevyn Contreras Bicolor han creado diversas canciones en La Granja VIP para compartir desde las dinámicas que tienen que enfrentar en el día a día hasta el amor por los animales, como Tlacoyo, el perrito, y Granjo, el potrillo. El próximo domingo planean hacer una presentación con la intención de impresionar al grupo Bronco sin saber que, de hecho, ya lo hicieron.

Hace unos días Kevyn se dirigió a las cámaras y dijo que habían creado la canción de Granjo con la esperanza de que llegue a manos de grupo Bronco.

La agrupación escuchó la petición y a través de sus redes oficiales el propio Lupe Esparza envió la respuesta: "Mi querido Kevyn nos llegó tu mensaje y queremos felicitarte a ti, a Julio y a Fernando por su gran obra de arte que es esta canción".

Con su característico estilo y talento, Grupo Bronco retomó la canción de Los Granjeros y le dieron vida, aunque no será hasta que sean eliminados o termine el reality cuando se enteren que su deseo se cumplió y una de las agrupaciones más representativas del género retomó su creación.

Este domingo La Granja VIP se convertirá en un circo

La razón por la cual Julio, Kevyn y Fernando se están preparando para presentar la canción de Granjo es que este próximo domingo todos deberán participar en una función de circo.

Cada uno de los Granjeros podrá decidir qué tipo de talento mostrará en la gala. Hasta ahora algunos adelantaron que irán por un espectáculo de comedia, otros harán malabarismo, así que no te lo puedes perder.

En el caso específico de Julio, Kevyn y Fernando, bautizados como "El trío ternura", presentarán la canción de Granjo, pero los pasos, dijeron, están pensados para ser un homenaje a Bronco. Incluso, Julio aseguró que la producción le adelantó que Lupe Esparza los estará viendo.

