Grupo Bronco graba la canción que Kevyn y Julio compusieron para Granjo, el potrillo de La Granja VIP

Kevyn Contreras Bicolor y Julio Camejo han dejado salir su lado más creativo en La Granja VIP. A lo largo de las semanas se han dedicado a crear canciones para compartir su experiencia, desde las distintas dinámicas que enfrentan hasta el amor que sienten por Tlacoyo, el perrito que los acompaña. Su talento ha llegado a tal nivel que el grupo Bronco les concedió un deseo: grabar la canción del potrillo Granjo.

Aunque se encuentra en confinamiento, Kevyn Bicolor no dudó en enviar un mensaje a grupo Bronco. "De una vez les digo que ya tenemos la canción de Granjo y tenemos la esperanza de que llegue a manos de grupo Bronco", dijo el comediante a las cámaras.

A través de sus redes sociales la agrupación envió su respuesta. Lupe Esparza aparece diciendo: "mi querido Kevyn nos llegó tu mensaje y queremos felicitarte a ti, a Julio y a Fernando por su gran obra de arte que es esta canción".

A continuación se ve al grupo dándole vida a la letra y melodía que los Granjeros crearon para honrar a Granjo, el potrillo que llegó a La Granja VIP para llenarlos de ternura, pero también de nuevas responsabilidades.

La historia de Granjo, el potrillo en La Granja VIP

Hace algunas semanas los Granjeros recibieron la sorpresa de que la yegua Paloma estaba embarazada y sería parte de sus tareas cuidarla hasta que su potrillo naciera. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban.

Desafortunadamente la yegua presentó algunas complicaciones y tuvo que salir de La Granja para ser atendida por especialistas. La buena noticia es que regresó unos días después.

La Granja VIP se llenó de amor cuando recibieron al potrillo. Los participantes propusieron tres nombres para bautizarlo, al final, el público fue quien decidió que se llamaría Granjo que desde entonces está bien cuidado tanto por los Granjeros como por el equipo de profesionales detrás de ellos.