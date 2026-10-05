El público tendrá la última palabra, pero Ivonne Montero ya bautizó al perrito de La Granja VIP

El nuevo perrito que llegó a La Granja VIP ya conquistó a los granjeros, aunque todavía no tiene un nombre oficial, pues será el público quien decida cómo llamarlo mediante una votación. Sin embargo, Ivonne Montero parece haberse adelantado y ya le puso un peculiar nombre: “Granjo”.

La actriz comenzó a llamar así al pequeño integrante durante su estancia en la granja, convirtiendo el apodo en una de las primeras opciones para identificarlo. Ahora queda por descubrir si “Granjo” terminará convirtiéndose en su nombre definitivo o si los espectadores elegirán otra opción cuando llegue el momento de votar por el nombre del nuevo integrante de la granja.