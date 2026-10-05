¿Cómo se llama el perrito de La Granja VIP? Estas son las opciones y así puedes VOTAR por tu nombre favorito

Las cosas en La Granja VIP se pondrán mucho más divertidas con la llegada de un perrito, el cual será la mejor compañía para que cumplan con sus tareas. Y lo primero que los integrantes tendrán que hacer para que este tierno animalito se sienta como en casa, es ponerle nombre y esta decisión se tomará con ayuda del público, que podrá votar para elegir cómo se llamará.

Hasta el momento, hay 3 opciones para el Granjero número 21: Tlacoyo, Granjo y Ruffo. Todos estos fueron elegidos por los Granjeros y entre ellos hicieron votaciones, pero al final será la audiencia el que "bautice" a este simpático integrante. Otra de las ideas que descartaron fue "Trueno", que era una propuesta de Eleazar Gómez, pues al ser un exparticipante, consideraron que no los representaba a ellos como La Granja VIP Segunda Temporada.

El perrito de La Granja VIP se convirtió en el consentido de todos|ESPECIAL

Votar en La Granja VIP: cómo elegir el nombre del perrito

Aunque los animales y los Granjeros son los protagonistas, lo cierto es que el público de La Granja VIP también es muy importante y por eso es que tiene el poder de tomar decisiones importantes en los duelos de nominación y la elección de Peones. Así que ahora igualmente los fanáticos del reality tendrán la oportunidad de votar por el nombre del perrito que entró como el Granjero 21.

Las votaciones son a través de la página web, la app y el sitio web; puede hacerse desde la computadora, el celular o la tableta. Será en la gala de este lunes 5 de octubre, cuando Adal Ramones anuncie que ya están abiertas las votaciones para esta divertida dinámica y el conductor se encargará de avisar cuando ya se tenga un nombre ganador. Cabe recordar que ya se vivió algo similar en la primera temporada, cuando nació un becerro y se le llamó "Luna".

¿Quién va a cuidar al perrito de La Granja VIP? El Tío Pepe pone las cartas sobre la mesa

Ahora que estarán a cargo de un nuevo compañero, los Granjeros deberán turnarse para cuidar al perrito y combinar sus tareas en La Granja VIP con las actividades relacionadas con su bienestar. Así se los hizo saber el Tío Pepe, que les recordó que es un animal que fue rescatado de la calle, por lo que nunca había tenido una familia y hay cosas que apenas está aprendiendo.

Por lo que el Mayoral les pidió a todos que le tengan mucha paciencia y dedicación para enseñarle a hacer sus necesidades en el exterior, que siempre estén atentos a que tenga agua y comida o que le den tiempo para fortalecer su entrenamiento. Y por si fuera poco, le van a construir una casita, pues esto hará que pueda estarlos acompañando y que se sienta cómodo con esta "manada".

