“Es imposible fingir tanto tiempo”: Pascal cuestiona las apariencias dentro de La Granja VIP

Pascal volvió a hablar sobre la nominación de Natalia y reconoció que no esperaba que ella lo eligiera. Sin embargo, también hizo una reflexión sobre lo que ocurre después de varias semanas de convivencia en la granja.

El participante señaló que una parte importante de la vida de cada persona termina reflejándose dentro del reality, por lo que considera complicado mantener una imagen que no corresponde con la verdadera personalidad durante demasiado tiempo. “A lo mejor las tres primeras semanas”, comentó, pero aseguró que ya en la quinta semana es difícil seguir fingiendo. Pascal también destacó que él siempre se ha mostrado tal como es frente a sus compañeros.