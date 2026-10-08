Pascal continúa dolido tras ser nominado por Natalia Alcocer, en La Granja VIP, y lanza FUERTE señalamiento

La nominación de Natalia tomó por sorpresa a Pascal, quien compartió con el Tío Pepe que no esperaba recibir el voto de su compañera. El participante reconoció que la decisión le resultó inesperada, principalmente porque considera que durante su estancia en La Granja VIP ha defendido a Natalia en diferentes momentos. Mientras hablaba sobre lo ocurrido, Pascal dejó entrever que no está completamente convencido de las razones que ella dio para elegirlo. Desde su perspectiva, Natalia pudo haber tenido en mente a otra persona, pero no se habría atrevido a colocar su nombre en la tabla y terminó optando por él.

Pascal pone en duda la decisión de Natalia Alcocer

Durante la conversación, Pascal explicó que Natalia justificó su nominación señalando que anteriormente el público había querido que él estuviera en la placa. Sin embargo, para el participante, ese argumento no termina de convencerlo, pues considera que la decisión pudo responder a otra razón.

Pascal incluso planteó que Natalia quizá no se atrevió a nominar a quien realmente quería y utilizó la situación anterior con el público para explicar por qué decidió ponerlo a él. Esta posibilidad fue lo que más llamó su atención, pues aseguró que no esperaba una acción así por parte de ella.

La situación también parece haberle generado cierta decepción. Pascal recordó que él ha defendido a Natalia dentro de la granja, por lo que no imaginaba que terminaría recibiendo su voto en una nominación. Aunque no aseguró quién considera que era la persona que Natalia realmente quería nominar, sus comentarios dejaron abierta la posibilidad de que detrás de su elección existiera una estrategia diferente a la que explicó frente a sus compañeros.

Ahora, Pascal tendrá que enfrentar las consecuencias de la nominación y esperar para saber cómo se desarrolla la dinámica. Mientras tanto, su conversación con el Tío Pepe dejó claro que la decisión de Natalia no pasó desapercibida y que, para él, todavía existen preguntas sobre lo que realmente la llevó a colocar su nombre. La relación entre ambos podría quedar marcada por este movimiento, especialmente después de que Pascal reconociera que había respaldado a Natalia en distintas ocasiones. La nominación, por lo tanto, podría convertirse en un nuevo punto de tensión dentro de la granja.