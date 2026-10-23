¡ÚLTIMA HORA! Fernando Lozada gana el Juego de Salvación en la semana 7, sale de la Tabla de Nominados en La Granja VIP

Después de la dinámica de "Echar Tierra" en La Granja VIP, Manelyk, Azalia Ojeda, Fernando Lozada y Rafael Mercadante se enfrentaron al Juego de Salvación, buscando ser uno de los Granjeros en salirse de la Tabla de Nominados de la semana 7, evitando estar en riesgo de ser eliminados. Al final, después de vivir un intenso circuito, el vencedor fue Fernando Lozada.

Además de ya no estar en el inminente riesgo de eliminación el domingo, tendrá el gran poder de mañana en el Viernes de Traición, sacar a otro Granjero. Pero por un instante se sintió el temor cuando el Granjero tuvo que tomar un poco de agua, detallando que posiblemente se le bajó el azúcar, incluso recibió un poco de atención médica.

¿Quiénes son los nominados en la semana 7?

Después del Juego de Salvación, cada vez la Tabla de Nominados comienza a cambiar de forma repentina, haciendo que ciertos Granjeros se posicionen más al domingo de eliminación. Considerando lo anterior, así queda la placa de la semana 7 en La Granja VIP:



Mario "Mono" Osuna

Rafael Mercadante

Manelyk

Azalia Ojeda

Sin embargo, hay que esperar al viernes de Traición, ya que en ese día, además de poder salvar a uno de los Granjeros, uno de ellos deberá entrar a la Tabla, pero el número de nominados de la semana 7 podría aumentar por la decisión del pájaro "Copete".

¿Qué es la dinámica de "Echar Tierra"?

La dinámica de "Echar tierra" en La Granja VIP, siempre se hace antes del Juego de Salvación, en el que cada uno de los Granjeros se encarga de escoger a uno de los nominados, dejando caer una porción de tierra en la caja que tiene el Granjero en riesgo.

Quien logra juntar más tierra, queda enterrado y bloqueado del Juego, posicionamiento que lo deja en la Tabla de Nominados. Por esa razón no te pierdas los programas de la semana, para que finalmente descubras quiénes están en riesgo y los chismes que ocurren entre los Granjeros.