“Te conviene": La irresistible propuesta a Fernando Lozada para protegerse en La Granja VIP

Fernando Lozada dejó a todos sorprendidos en La Granja VIP con sus estrategias. Y como ganador del Huevo de Oro, decidió subir a la tabla de nominados a Mario "Mono" Osuna, lo que despertó la curiosidad de sus rivales sobre si tiene algún plan en mente y hasta motivó a Julio Camejo para que hablaran con él sobre cómo usar el poder de la Traición en caso de que se la quede, advirtiéndole que si juega de forma inteligencia, le saldría mejor irse en contra del equipo de Manelyk.

Así que para convencerlo de que no perjudique a sus aliados, el Capataz le ofreció a Fer que nadie le eche tierra en la dinámica de los jueves, para así no quitarle la posibilidad de jugar por la Salvación. Además, Julio le prometió reconocer su trabajo como Peón, de forma que no puedan volver a mandarlo al Granero por tercera semana consecutiva.

"Sabes que nadie me va a manipular para el Peón de Oro. Te la estoy cantando como es: le tiramos tierra a los demás y tú te puedes salvar. No te estoy diciendo que seas parte de nuestro equipo, no lo seas. Salva a tu carnala si es lo que quieres (a Manelyk), pero no metas a nadie de los nuestros. Tienes un ching* de opciones, lo que ya dijiste que se están mam*nd* el presupuesto. Si es verdad que juegas solo, entonces sálvate. Te lo estoy poniendo así", expresó el actor y le pidió que lo pensara, no se encasillara en el no que dio desde un inicio.

Quiénes son los nominados de La Granja VIP y cómo votar por ellos

Tras la Asamblea y los contundentes Cara a Cara entre los Granjeros durante la semana 7, la tabla de nominación en La Granja VIP del 21 de octubre, quedó de la siguiente manera:



Rafa Mercadante, fue el que tuvo mayor cantidad de votos.

Azalia Ojeda, quedó empatada y Julio Camejo usó su poder como Capataz para subirla.

Mario "Mono" Osuna, se había salvado por el desempate, pero Fernando Lozada lo nominó con el Huevo de Oro.

Manelyk González, quedó nominada desde el martes tras perder el Duelo directo.

Fernando Lozada, cayó directamente a la tabla al ser elegido por el Legado de Pimpinela Escarlata.

Recuerda que ya puedes votar por tu Granjero favorito y así evitar que se convierta en el séptimo eliminado de La Granja VIP. Solo tienes que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos disponibles, o bien, desbloquear más votos con una sencilla encuesta que se puede hacer en computadora, celular, tableta o cualquier dispositivo con navegación a internet.