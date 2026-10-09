“Fue descubriendo cómo es ser un Capataz"; Granjeros EVALUAN la labor de cada Capataz que ha liderado en La Granja VIP, se dará a conocer quién fue el mejor
¡Diferentes lideres y decisiones! En La Granja VIP los Granjeros hacen la evaluación de cada Capataz, además de darse a conocer el presupuesto de Kunno
Julio Camejo, Pascal Nadaud, Mono Osuna y Kunno son evaluados por los Granjeros sobre su desempeño como Capataz, recibiendo grandes elogios de su parte, detallando sus mejores puntos durante su liderazgo, además de detallar el presupuesto que lograron en La Granja VIP cada uno de ellos.