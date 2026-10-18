Así fue el momento en que los Peones felicitaron a la novia de Fer Lozada en La Granja VIP

El cumpleaños de la novia de Fernando Lozada no pasó desapercibido en La Granja VIP. Después de terminar la tarea de darle vueltas al molino para llevar agua, los peones tuvieron un detalle especial y le cantaron Las Mañanitas para celebrar esta fecha. Kevyn, Manelyk y Natalia se unieron para entonar la tradicional canción y felicitar a la pareja de Fer, quien se encuentra lejos de ella debido a su participación en el reality. Así, entre las labores del campo y la convivencia, los granjeros hicieron presente la celebración del cumpleaños de la novia del participante.