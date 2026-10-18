¿Y los demás Peones? Fernando Lozada arranca la jornada en La Granja VIP en solitario

La mañana comenzó con actividad en La Granja VIP, pero Fernando Lozada fue el único Peón que se puso manos a la obra después de que todos se levantaran. Mientras sus compañeros apenas comenzaban el día, Fer ya estaba dándole vueltas a la rueda del agua para cumplir con las tareas de la granja. Su esfuerzo llamó la atención por la diferencia de ritmo entre los participantes, pues, al menos durante ese momento, él era el único que realizaba esta actividad. ¿Se sumarán los demás peones al trabajo o Fer tendrá que continuar con la tarea por su cuenta?