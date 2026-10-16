Granjero sufrirá fuerte SANCIÓN EN VIVO hoy jueves 15 de octubre en La Granja VIP

Hoy, jueves 15 de octubre los Granjeros de La Granja VIP deben prepararse ya que uno de ellos va a sufrir una fuerte sanción por las acciones que ha tenido, hechos que serán presenciados en VIVO durante La Gala, anuncio que se dará a conocer por Adal Ramones, especificando las consecuencias al respecto y a quién le va a perjudicar.

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¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

Ya vamos en la sexta semana de La Granja VIP, hasta el momento 5 Granjeros han sido eliminados definitivamente del reality, despidiéndose de la posibilidad de ganar el trofeo y premio. Ellos son los Granjeros que han permanecido:



Ivonne Montero

Pablo Montero

Kevyn "Bicolor" Contreras

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Julio Camejo

Azalia Ojeda

Los Granjeros que han sido eliminados son La Coreañera, María Karunna, Carlos Trejo y Pascal Nadaud despidiéndose del reality, pero obteniendo el poder de El Legado para nominar a un Granjero el lunes. En la sexta semana fue Kevyn "Bicolor" Contreras en ser el primer nominado, poniéndolo en riesgo de ser eliminado el domingo.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?

En la Tabla de Nominados se encuentran Julio Camejo, Azalia Ojeda, Kevyn "Bicolor" Contreras y Mario "Mono" Osuna, pero la lista podría cambiar notablemente hoy, jueves 15 de octubre, en especial por el Juego de Salvación de La Granja VIP, permitiendo que uno de ellos pueda salir y ya no estar en riesgo de eliminación.

Por eso, no te pierdas la transmisión de hoy, ya que descubriremos quiénes se unen a la lista de nominados, además de conocer cuál será la fuerte sanción que va a recibir un Granjero, dando detalles de sus acciones y cómo le va a perjudicar. El reality de lunes a viernes inicia a las 8:30 pm, mientras que los domingos su inicio es a las 8 de la noche, no dejes pasar la hora.

