Daniela Alexis “Bebeshita” CUESTIONA cómo trata Julio Camejo a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP: “Lo está apagando”

Daniela Alexis “Bebeshita” cuestionó la manera en que Julio Camejo trata a Kevyn “Bicolor” Contreras dentro de La Granja VIP. Durante una conversación con Manelyk González, Kunno y Azalia Ojeda, la granjera aseguró que considera que el actual Capataz intenta controlar el comportamiento de Contreras y que esto le estaría quitando la espontaneidad que lo caracteriza.

Además, recordó cómo era su convivencia con Kevyn y señaló los cambios que, desde su perspectiva, ha observado en él.

¿Por qué Bebeshita considera que Julio Camejo está apagando a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP?

La conversación comenzó con comentarios sobre los horarios de descanso y las indicaciones que reciben los granjeros. A partir de ese tema, Bebeshita expresó su desacuerdo con la forma en que Camejo se relaciona con “Bicolor” y aseguró que, desde su punto de vista, el actor intenta imponerle determinadas reglas de comportamiento. “Yo sí siento que Julio lo absorbe, lo controla. Lo quiere porque lo quiere controlar, porque lo quiere poner como en regla y esa no es la esencia de Kevyn”, comentó la granjera al explicar su percepción sobre la convivencia entre ambos.

Enseguida, sostuvo que las indicaciones de Julio estarían afectando la manera en que Kevyn se desenvuelve dentro de La Granja. “Lo que hace es que lo absorbe, lo atosiga y entonces Kevyn lo agrisa. ¿Me entiendes? Le quita como esa luz que tiene Kevyn de travieso”, expresó.

Julio Camejo consuela a Bebeshita luego de que Kevyn Bicolor y Manelyk se bañaran juntos (VIDEO)

Bebeshita también recordó cómo era su convivencia con Kevyn “Bicolor” cuando compartían más tiempo. Según explicó, solía invitarlo a conversar y divertirse, algo que todavía intenta hacer cuando tiene oportunidad. “Yo por acá le dije: ‘Vente a cotorrear’. Siempre le digo: ‘Vente’. O sea, se ríe un rato”, relató.

Posteriormente, Daniela Alexis comparó el comportamiento que recordaba de Kevyn con el que percibe actualmente. Explicó que antes su compañero se acercaba constantemente para compartir sus ocurrencias, especialmente cuando tenía alguna canción nueva. “Si iba conmigo: ‘Tengo una nueva canción, tengo una nueva canción, vente’. Y ahora que no está conmigo, es ‘compórtate’”, recordó.