El grupo de Niurka le suelta la mano a un potencial aliado por supuesta TRAICIÓN en La Granja VIP

El grupo liderado por Niurka Marcos parece tomar la ventaja en La Granja VIP. Pese a la reciente salida de Pimpinela Escarlata, la alianza comenzó la séptima semana del reality de gran manera: no cuentan con ningún participante dentro del peonato. Eso no es todo, sino que cuentan con mayoría de Granjeros en el bando y estaban cerca de sumar a otro más.

Hablamos de Fernando Lozada, quien comenzó a tener una mayor afinidad tanto con Julio Camejo como con Kevyn Contreras “Bicolor” durante los últimos días. Al influencer se lo vio muy cercano a ciertos Granjeros del grupo de Niurka, donde más de una vez aseguró jugar en solitario. Sin embargo, en las últimas horas le soltaron la mano.

¿Por qué el grupo de Niurka ya no confía en Fer Lozada?

El grupo de Niurka recibió el chisme de que Fernando Lozada había ayudado a Azalia Ojeda en el juego clasificatorio de las mujeres para disputar la Prueba del Capataz esta noche. Según lo dicho por los Granjeros, el influencer le enseñó desde fuera cómo lanzar los discos para embocarlos en las ranuras correspondientes. “La Negra” terminó ganando el juego y clasificó a la final por obtener el liderato semanal.

El primero en encarar a Fer fue Julio Camejo, quien le preguntó de forma directa si había ayudado a Azalia en el juego eliminatorio. Su respuesta fue un contundente no y, posteriormente, comenzó a dar explicaciones: “Yo ni siquiera podría haber dicho algún tip porque yo ni siquiera lo pude probar”. Sin embargo, el cubano nunca terminó de creerle.

Niurka también se sumó a la conversación y le explicó a Fer por qué estuvo mal lo que hizo: “Lo que pasa es que los peones, obvio, no pueden salir. Y como tú te fuiste para allá con Tlacoyo y Mono estaba en la zona del cultivo y estaban los dos echando ojo para el hueco. Obviamente eso está prohibido”, expresó. Lozada se defendió, pero la vedette tampoco le creyó.

Natalia contó el chisme y el grupo ya no cree en Fernando

“Llegó Camejo y le dijo: ‘cabrón, yo no sé que…’ y Niurka también: ‘wey, fuiste y le diste indicaciones’. ‘No wey, yo nada más bajé y le dí consejos, pero de eso a decirle cómo tirar y cómo ganar…’”, expresó Natalia Alcocer.

Rápidamente, Rafa Mercadante contestó: “¿Gran diferencia, según él?”. A lo que Ivonne Montero también replicó: “Qué feo, la neta qué feo”. Y Rafa volvió a dar su punto de vista: “Deja qué feo, qué patético. Ya es la tercera trampa”, cerró.

Si Fernando tenía una posibilidad de ingresar al grupo de Niurka, se acabó con lo que sucedió durante los juegos clasificatorios del Capataz.