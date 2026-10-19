ÚLTIMA HORA: Pimpinela Escarlata es el sexto ELIMINADO de La Granja VIP Segunda Temporada hoy domingo 18 de octubre, tras ser vencido por Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka, y Julio Camejo

Es oficial, este domingo 18 de octubre durante el séptimo domingo de Gala de La Granja VIP se dió a conocer que Pimpinela Escarlata fue el es sexto Granjero eliminado de la competencia. Luego de haber sido parte de la Tabla de Nominación junto a Julio Camjeo, Niurka y Kevyn Contreras "Bicolor", los votos del público no lo favorecieron por lo que a partir de este momento deja de ser parte del reality. Sin embargo, dejará su "Legado", una decisión que impactará la siguiente semana.

¿Cómo quedó nominado Pimpinela Escarlata en La Granja VIP y cuántas veces estuvo nominado?

Pimpinela Escarlata quedó nominado luego de que Adal Ramones revelara a los Granjeros que era muy importante cuidar las palabras que se dicen así como la manera en la que una persona se dirige a otras. Por dicha razón el Granjero iba a permanecer en la Tabla de Nomincaión sin derecho a salvación. El conductor no reveló más detalles, pero dijo que era "muy delicado".

¿Cuántas veces Pimpinela Escarlata fue Capataz y Peón en La Granja VIP?

Durante las seis semanas en las que Pimpinela Escarlata fue parte de La Granja VIP no fue Capataz en ninguna ocasión. Sin embargo, sí fue Peón en una ocasión y en dos estuvo nominado, es decir, en riesgo de abandonar el reality. Este domingo 18 de octubre luego de haber permanecido en la Tabla de Nominación quedó eliminado, será hasta el lunes 19 de octubre cuando se revele cuál es su "Legado".

¿Qué es el Legado en La Granja VIP?

El famoso “Legado” de La Granja VIP consiste en que el Granjero o Granjera que queda eliminado de la competencia deja a una persona nominada de forma directa; esta información se revela los días lunes durante la Gala. Por ejemplo cuando “La Coreañera” salió del reality dejó como legado su nominación a Manelyk y cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Recientemente Pascal Nadaud, quién fue el quinto eliminado de la competencia, dejó nominado a Kevyn Contreras “Bicolor”.

