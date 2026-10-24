¿Hubo reconciliación? Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita vuelven a BESARSE en La Granja VIP
Un descanso en La Granja VIP se convirtió en un acercamiento inesperado entre ambos
La Bebeshita se encontraba descansando en La Granja VIP cuando Kevyn se acercó hasta donde estaba para protagonizar un momento romántico. Aunque parecía que ella estaba tomando una siesta, ya se encontraba despierta cuando él se agachó para darle un beso. El acercamiento entre ambos quedó marcado por la espontaneidad del momento, pues Kevyn llegó hasta donde estaba la participante y terminó besándola. La escena podría despertar nuevamente la curiosidad de quienes siguen de cerca la relación entre los dos granjeros, especialmente por sus interacciones dentro de la competencia.