Kevyn “Bicolor” revive la magia del circo en La Granja VIP: así recuerda cómo fue su infancia

Kevyn mostró una faceta poco conocida en La Granja VIP al compartir algunos de los recuerdos que guarda de los espectáculos circenses que disfrutó desde pequeño. Durante la conversación, el participante habló de las habilidades que ha visto desarrollar a los artistas y recordó con cariño a figuras populares como Los Payasónicos y Los Chicharrines, a quienes incluso aprovechó para mandarles saludos. El Granjero explicó que creció viendo mucho circo, una experiencia que le permitió familiarizarse con las distintas rutinas que forman parte de estos espectáculos. Para él, asistir a estas funciones no solamente significaba entretenerse, sino también observar y aprender de quienes se suben al escenario para sorprender al público.

Kevyn recuerda las maromas, los malabares y la comedia de los circos de carpa

Entre los aspectos que más llamaron su atención están las maromas, los malabares, las acrobacias y las rutinas de comedia que requieren preparación y habilidad. Kevyn destacó la exigencia que existe detrás de estos números, pues cada presentación combina coordinación, práctica y capacidad para conectar con los espectadores.

También recordó especialmente el estilo de los circos de carpa, en los que la comedia tiene un papel importante dentro del espectáculo. Esta modalidad, según lo que compartió, forma parte de los recuerdos que conserva de aquellos años y de su acercamiento al entretenimiento circense. Al hablar de esta experiencia, Kevyn dejó ver que se siente afortunado por todo lo que pudo aprender al observar a los artistas. Sus palabras reflejaron la admiración que siente por quienes realizan estas rutinas y por el trabajo que implica mantener al público atento y hacerlo reír.

Los Payasónicos y Los Chicharrines aparecen en sus recuerdos

Durante la plática, Kevyn mencionó a Los Payasónicos y Los Chicharrines, referentes de la comedia y el entretenimiento infantil en México. El participante recordó a estos personajes con entusiasmo y les envió saludos, demostrando que forman parte de sus memorias relacionadas con el circo y los espectáculos que disfrutaba. Así, el Granjero compartió una parte de sus gustos y experiencias que va más allá de las estrategias y tensiones de la competencia. Su conversación permitió conocer su interés por el mundo circense y la admiración que conserva por quienes hacen de las acrobacias y el humor una forma de entretenimiento.