“Dejarte perder habla más de ti": Ivonne Montero ya sospecha que Fernando Lozada la saboteó en La Granja VIP (VIDEO)
Por más disculpas que le dio, Ivonne no sabe si creerle a Fernando y Natalia le advirtió que desconfía de él desde que la acusó de tramposa en La Granja VIP.
Ivonne Montero quedó nominada en La Granja VIP para la semana 5, ya que a pesar de que tuvo como ayudante a Fernando, no pudo superar a Pascal en la prueba definitiva. Y aunque no quería pensar mal de él, empezó a dudar de si la saboteó con toda la intención, pues todavía no sabe que sí aceptó perjudicarla en una tentación. Es por esto que Natalia le sugirió que no le crea todo, en especial porque ella desconfía de sus actitudes y le parece sospechoso que esté tan insistente en decir que no aceptó ningún trato.