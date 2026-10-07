Ivonne Montero hace TREGUA con Natalia Alcocer en La Granja VIP y ahora tienen una nueva rival en común

En La Granja VIP todo puede cambiar y conforme la competencia avanza, las rivalidades van transformándose. Es el caso de la enemistad entre Ivonne Montero y Natalia Alcocer, quienes desde antes de entrar ya estaban lanzándose fuertes dardos, pero han tenido que ceder para hacerle frente a otra Granjera que está dispuesta a todo por eliminarlas.

Se trata de Manelyk, con la que ambas han tenido enfrentamientos y que ya les advirtió que no les tendrá consideración a la hora de nominar. Sin embargo, lejos de intimidarlas, para ellas quedó claro que al menos por el momento, deben hacer tregua para no debilitarse y tuvieron una plática muy seria en la que conversaron de lo que más les desagrada de "la reina de los realities".

¿Por qué a Ivonne Montero le cae mal Manelyk? Así explicó su rivalidad en La Granja VIP

Durante los primeros días del reality, Ivonne y Manelyk tuvieron un acercamiento en La Granja VIP, por lo que parecía que serían aliadas y hasta se aconsejaron en las peleas por Niurka. No así, todo cambió de un día a otro a raíz de los problemas que Montero tuvo con Julio Camejo y ella prefirió alejarse.

Por lo que cuando llegó el momento de favorecer a uno de los equipos, eligió apoyar al bando contrario al de Mane y cuando le reclamaron esta decisión, les recordó la forma en que la excluyeron y les dijo que no les debía nada. De modo que durante su charla con Natalia, Ivonne admitió que Manelyk le parece caprichosa y que siente que solo la ataca porque no está de su lado.

"Ella quiere pretender que todos seamos como ella, con ese tono de capricho, grosera, altanera, petulante. Lo que hace es minimizar, porque cuando ya no tiene nada que decir, empieza a burlarse de ti para salir riéndose. Si no hablo contigo más de cinco minutos, no quiere decir que sea una maceta, es porque no tenemos nada de qué hablar. Que yo no esté contigo, no quiere decir que esté en tu contra y eso ella no lo acepta", afirmó la actriz poco después de su cruce en la dinámica de "Manzanas podridas".

Natalia Alcocer no se guardó nada y dice lo que realmente piensa de Manelyk

En cuanto a los pleitos de "La Vikinga", se detonaron porque salvó a Pimpinela y no le dio preferencia a su equipo, un movimiento que fue considerado como traición para Mane y arremetió en su contra llamándola hipócrita. Y aunque Natalia Alcocer trató de defenderse, se quedó fuera de los dos equipos de La Granja VIP, pero ya decidió que no dejará que Mane la afecte y todo indica que le hará frente a los ataques junto a Ivonne Montero.

"A mí es lo que me da risa, porque solo lo que ella dice es lo que hay. Por eso me cuesta trabajo pensar que tenemos la misma edad, porque tenemos formas tan distintas de ver la vida. Y no es porque no hagamos lo mismo, es porque yo ya aprendí y decidí ser una mejor versión. Puedo ver lo positivo en ti y en los demás, porque yo estoy en lo positivo", dijo la polémica Granjera, que ha estado en la mira por su cercanía con Pablo Montero.