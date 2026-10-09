Julio Camejo traiciona OTRA VEZ a Ivonne Montero y expone su estrategia en La Granja VIP (VIDEO)

Luego de que el equipo de Manelyk le dio la espalda, Julio Camejo está en búsqueda de nuevos aliados. Es por esto que quiere participar en la Salvación que se ganó Ivonne Montero en La Granja VIP, pues a pesar de que la actriz le dijo que ella será quien tome la decisión, está insistente en usar su estrategia y terminó contándole a Pablo para tratar de que respalden su opinión.