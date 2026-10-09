“No puedes decirle a nadie": Ivonne Montero revela la TRAICIÓN a su equipo en La Granja VIP que lo cambiará todo

Después de una mala racha, la suerte por fin le está sonriendo a Ivonne Montero en La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque pasó de quedar nominada por culpa de Kunno y un sabotaje de Fernando, a ser la dueña de la Salvación y que se consolidó como "La más gallito" gracias al intenso Cara a Cara que protagonizó con Mónica Escobedo.

Así que pensando en qué es lo mejor para su estrategia, la actriz se planteó la idea de NO sacar de la tabla a ninguno de los integrantes de su equipo, sino que prefiere apostar por Pascal Nadaud para ganarse su confianza. Sin embargo, sabe que este movimiento podría no ser del agrado de sus aliados, en especial para los que sí están en riesgo, por lo que junto a Niurka planeó todo y acordaron solamente contarle a Pimpinela, solo pidiéndole mucha discreción para evitar conflictos innecesarios.

"Vamos a confiar en lo que va a pasar mañana, pero no puedes decirle nada a nadie. Ni a Rafa, ni a Natalia, ni a Julio, a nadie de nuestro equipo. Haz de cuenta que esta plática nunca la tuvimos, como si fuera una decisión solo mía", explicó Ivonne a Pimpi, quien le aseguró que podía confiar en él y que de su parte no saldría ni una sola palabra.

¿Por qué Ivonne Montero NO puede salvar a Pascal Nadaud de la eliminación? La regla de La Granja VIP que estropeó sus planes

Debido a que se enfocó solamente en ocultarle a su equipo lo que piensa hacer con el poder de la Salvación, Ivonne Montero no consideró que Pascal Nadaud no puede ser salvado en el Viernes de Traición. La razón es muy sencilla: Natalia Alcocer lo mandó hasta la eliminación del 11 de octubre gracias a que usó uno de los beneficios del Huevo Dorado que compró en la dinámica de las tentaciones y por eso es que tampoco pudo participar para salvarse a sí mismo.

Lo más llamativo de toda esta estrategia, es que Niurka sí sabe que no podrán salvar a Pascal, solo que por alguna razón prefirió no decirle nada a Ivonne y dejar que siguiera pensando que con este gesto tiene posibilidades de poner al atleta a su favor. En su lugar, le dio la razón en que estaba haciendo lo correcto y la respaldó diciendo que esta estrategia de "traicionar" a su equipo, es para fortalecerse.

"Cada uno va a poner sus intereses primero, pero estos son los intereses en común, yo estoy viendo por todos", concluyó la Granjera, que todavía no sabe que Azalia se robó el poder de la Traición en La Granja VIP a cambio de 10 mil pesos del presupuesto general.