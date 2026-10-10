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¡Juntos se ven muy bien! Manelyk y Rafa Mercadante sorprenden con su química al ensayar la coreografía

Después de negar cualquier romance, Manelyk volvió a bailar con Rafa y dejaron ver una gran conexión

Manelyk González y Rafa Mercadante volvieron a ensayar la coreografía que presentarán este domingo en La Granja VIP, y aunque la influencer aseguró recientemente que su compañero le cae mal, juntos demostraron que tienen muy buena química en la pista. Durante la práctica, ambos retomaron sus pasos y dejaron ver que pueden trabajar muy bien en equipo cuando se trata de bailar. Esto contrasta con las declaraciones de Mane, quien negó sentir atracción por Rafa y confesó que los ensayos no estaban siendo una experiencia agradable para ella. ¿Lograrán sorprender al público con su presentación?

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