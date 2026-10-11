Los rumores sobre una posible conexión entre Manelyk González y Rafa Mercadante quedaron en segundo plano después de que la influencer hablara sin filtros sobre lo que siente por su compañero de La Granja VIP. Durante una conversación con Kunno, Mane respondió a las preguntas sobre si estaba enamorada o si comenzaba a engancharse sentimentalmente con el participante, pero su respuesta fue contundente. La integrante del reality negó cualquier interés romántico y dejó claro que, por ahora, no está disfrutando del todo una de las actividades que más le gustan: bailar. Su confesión llamó la atención porque explicó que la personalidad de Rafa influye en cómo vive los ensayos que comparten.

Manelyk niega estar enamorada de Rafa Mercadante y confiesa que le cae mal

Cuando Kunno le preguntó si estaba enamorada o si se estaba enganchando con Rafa, Manelyk no dejó espacio para las interpretaciones románticas. La influencer respondió que no siente nada por él y expresó su molestia con una frase directa: “Cero, me caga”.

¿Ni una chispa? Manelyk revela lo que siente por Rafa Mercadante y SORPRENDE con su respuesta|La Granja VIP

Con esta declaración, Mane dejó claro que su convivencia con Rafa no está generando el acercamiento sentimental que algunos podrían imaginar. Por el contrario, aseguró que hay aspectos de su forma de ser que le resultan desagradables y que hacen más complicada la dinámica entre ambos. La conversación mostró una faceta más personal de la participante, quien no tuvo reparos en compartir su opinión con Kunno y explicar cómo se siente al trabajar junto a su compañero.

Los ensayos con Rafa están afectando su gusto por el baile

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Manelyk aseguró que le encanta bailar, pero que actualmente no está disfrutando la experiencia como quisiera. La razón, según explicó, es que tiene que compartir los ensayos con Rafa, cuya personalidad le resulta difícil de sobrellevar.

¿Ni una chispa? Manelyk revela lo que siente por Rafa Mercadante y SORPRENDE con su respuesta|La Granja VIP

Mane también contó que terminó muy mal después de uno de esos ensayos, pues la convivencia con él terminó afectando su ánimo durante la actividad. Aunque bailar es algo que disfruta, la influencer dejó ver que la situación dentro de La Granja VIP ha cambiado la manera en que vive esta experiencia. Por ahora, su postura sobre Rafa parece estar muy lejos de un romance, mientras ambos continúan compartiendo actividades dentro del reality.