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Kenny revela que jamás pudo llevarse bien con Pimpinela Escarlata, pero también confiesa con quién quedó encantada

Kenny Avilés fue la cuarta eliminada de La Granja VIP y nos acompañó en esta emisión donde confesó que quedó encantada con Manelyk y con Kunno.

Kenny Avilés reaccionó a sus mejores momentos dentro de La Granja VIP, nos contó de todo, desde con quién se llevó increíble y con quién jamás logró conectar. La rockera nos deleitó tocando la armónica y demostró su talento como nunca. “Apenas iba calentando motores”, la Granjera disfrutó su estadía en el reality; sin embargo, se quedó con ganas de más.

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