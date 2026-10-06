Kenny revela que jamás pudo llevarse bien con Pimpinela Escarlata, pero también confiesa con quién quedó encantada

Kenny Avilés reaccionó a sus mejores momentos dentro de La Granja VIP, nos contó de todo, desde con quién se llevó increíble y con quién jamás logró conectar. La rockera nos deleitó tocando la armónica y demostró su talento como nunca. “Apenas iba calentando motores”, la Granjera disfrutó su estadía en el reality; sin embargo, se quedó con ganas de más.