Granjeros: La Granja VIP Segunda Temporada
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Oficial; Kenny Avilés es la TERCERA granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada y revela cómo será su personalidad dentro del reality
Kristal Silva se une como Co Conductora de La Granja VIP Segunda Temporada y revela qué granjero será el primero en explotar
Linet Puente se une al Panel de Críticos en La Granja VIP Segunda Temporada y filtra qué es lo que el público verá
OFICIAL, Flor Rubio será Crítica en La Granja VIP Segunda Temporada y REVELO fuertes puntos de vista sobre los granjeros
En vivo con Mallezaa
Kenny Avilés habla SIN FILTROS con Mallezaa, Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada, sobre su personalidad dentro del reality: “No me rindo”
Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada REVELAN fuertes sorpresas que tendrá el reality más esperado
Ivonne Montero asegura que viene con todo a La Granja VIP: "Suelo incomodar a las personas"
Carlos Trejo hace FUERTES revelaciones de lo que el público verá en La Granja VIP Segunda Temporada