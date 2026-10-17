Kevyn “Bicolor” rompe en llanto en La Granja VIP y revela lo que más le hace falta
El Granjero dejó ver su lado más vulnerable en un momento que lo llevó a recordar a sus seres queridos
Kevyn “Bicolor” protagonizó un momento emotivo en La Granja VIP al romper en llanto mientras se encontraba con las cabras. El participante no pudo contener las lágrimas al recordar a sus seres queridos, especialmente a sus hijos, su familia y sus amigos, quienes permanecen fuera del reality. Además, Kevyn expresó cuánto extraña a las personas que lo apoyan y a quienes han asistido a sus shows. La distancia y la convivencia dentro del programa dejaron ver su lado más vulnerable, en una escena que mostró cuánto le hacen falta sus seres queridos mientras continúa enfrentando los retos de la competencia.