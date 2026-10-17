Bebeshita RECLAMA a Bicolor por ser caballeroso con Niurka y no con ella en La Granja VIP: “Cero te esfuerzas”

Daniela Alexis “Bebeshita” volvió a hablar con Kevyn Contreras “Bicolor” sobre su relación dentro de La Granja VIP, pero esta vez le hizo una serie de reclamos por la manera en que se comporta con ella. La influencer aseguró que no se siente cómoda con la situación y cuestionó que el comediante tenga gestos de cariño y consideración hacia otros participantes que, según su percepción, no tiene con ella.

“Ya no me gusta, no me siento cómoda. Siento que nada que ver. Yo no puedo estar así”, expresó Bebeshita al comienzo de la conversación, antes de explicar cuáles eran las actitudes de Bicolor que le molestaban.

La granjera señaló que le gustaría recibir las mismas muestras de afecto que él tiene con otros compañeros. Para ejemplificarlo, mencionó a Fernando Lozada y Julio Camejo, a quienes Kevyn suele acercarse físicamente, de acuerdo con sus palabras. “Quiero que si le metes la mano a Fer en las piernas, también me la metas a mí. Quiero que si abrazas a Julio, también me abraces a mí”, reclamó.

Bicolor respondió que no consideraba adecuado comportarse de esa manera con ella en las circunstancias actuales y mencionó el respeto como parte de su explicación. Sin embargo, Bebeshita insistió en que no se trataba de un reclamo nuevo, sino de algo que ya le había planteado anteriormente.

La PROPUESTA INDECOROSA que la Bebeshita hizo a Kevyn Bicolor por si sale de La Granja VIP el próximo domingo

Bebeshita reclama a Bicolor por su trato hacia Niurka Marcos en La Granja VIP

Uno de los ejemplos que más destacó Bebeshita fue una situación en la que Kevyn ayudó a Niurka Marcos a bajar, mientras ella se encontraba detrás. Para la influencer, ese gesto reflejaba una diferencia entre la atención que su compañero tiene con otras personas y la que recibe de él.

“Eres cero caballeroso. O sea, ayudas a bajar a Niurka y yo estoy atrás y te vas”, le reprochó.

La granjera aseguró que no quiere continuar con esa dinámica y que preferiría terminar el acercamiento antes de seguir acumulando inconformidades. También cuestionó si Bicolor estaba interesado únicamente en mantener una relación física, algo que él negó. “Cero te esfuerzas en nada, en nada. Cero caballeroso, cero atento conmigo”, insistió Bebeshita, quien contrastó esa actitud con los gestos que asegura tener hacia él.

Entre otras cosas, mencionó que le da masajes y que suele buscarlo para pasar tiempo juntos. Bicolor respondió que también tiene iniciativas hacia ella, pero la influencer rechazó esa afirmación.

Bebeshita revela que puso a prueba a Kevyn durante todo un día

La conversación continuó cuando Bebeshita confesó que había decidido no buscar a Kevyn durante toda la jornada para comprobar cuántas veces él se acercaba por iniciativa propia.

“Hoy no te busqué en todo el día para probarte cuántas veces tú te acercabas. ¿Sabes cuántas veces te acercaste? Cero”, aseguró.

A partir de ese resultado, la influencer reiteró que prefería dejar las cosas hasta ese momento. No obstante, Bicolor le pidió que reconsiderara su postura y trató de que observara la situación desde otra perspectiva. “No pienses así. Velo diferente”, le dijo durante el intercambio.