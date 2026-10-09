Kevyn Contreras “Bicolor” ya no puede más: se quiebra y LLORA en La Granja VIP tras quedar nominado (VIDEO)

Entre la presión por estar otra vez en la tabla de nominados de La Granja VIP y los señalamientos a los que se ha enfrentado por su comportamiento, Kevyn Contreras “Bicolor” rompió en llanto cuando nadie lo veía. Y es que según contó, ya empieza a extrañar su vida en los escenarios y lo conmueve recordar lo que siente con las luces, la música y los shows.