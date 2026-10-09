Kevyn Contreras vuelve a rechazar a Bebeshita en La Granja VIP y ya no le importa lastimarla (VIDEO)

El romance de Kevyn Contreras “Bicolor” y Bebeshita podría terminarse definitivamente en La Granja VIP. Todo porque al comediante le molestó mucho ver a Daniela Alexis abrazando a Pascal Nadaud, por lo que se dispuso a ignorarla y cuando ella le preguntó qué pasaba, le pidió que lo dejara tranquilo y hasta le avisó que pronto haría algo en su contra, sin importar lo que sienta. Además, le dijo a Natalia que no volviera a dejarlo como si fuera él quien está jugando con los sentimientos.