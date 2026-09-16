Cómo se hizo famosa Daniela Alexis “La Bebeshita” de La Granja VIP: así se veía antes (FOTOS)

Sin lugar a dudas, Daniela Alexis "La Bebeshita" está causando sensación en La Granja VIP Segunda Temporada gracias a su peculiar trato con los animalitos. Y aunque muchas personas apenas la están conociendo, lo cierto es que ya lleva años en el mundo de la farándula, pues se hizo famosa con solo 26 años de edad.

El inicio de su trayectoria fue en el año 2016, cuando apareció por primera vez en "Enamorándonos", programa de TV Azteca que era toda una sensación. En ese entonces, la influencer asistió como "Amorosa" y tenía la intención de conquistar a uno de los participantes, sin imaginarse lo que el destino le deparaba, ya que su personalidad llamó la atención de inmediato y terminó quedándose.

La Bebeshita se hizo famosa en Enamorándonos, el exitoso programa de TV Azteca|ESPECIAL

Antes y después de "La Bebeshita": así fue su radical transformación física

En la época donde apenas iba acostumbrándose a los reflectores, Daniela Alexis se veía muy diferente y su característico tono de voz no estaba tan pronunciado. Lucía el pelo negro y lacio, su figura no era tan curvilínea y apostaba por maquillajes más discretos.

Daniela Alexis “La Bebeshita” se veía muy diferente cuando empezó su carrera|ESPECIAL

Conforme se fue haciendo conocida, "La Bebeshita" se ganó su apodo porque se refería a todos como "bebesitos" y le agarró confianza a las cámaras. Ahí empezaron sus transformaciones físicas; se volvió rubia, se sometió a sus primeras cirugías y mostraba looks atrevidos. En la actualidad, está recuperándose de una serie de procedimientos estéticos que se hizo antes de La Granja VIP 2026 y presume una cintura diminuta.

¿Cuántos años tiene Daniela Alexis de La Granja VIP Segunda Temporada?

Con 10 años en la farándula y varios proyectos en la TV, Daniela Alexis "La Bebeshita" tiene 35 años de edad. Antes de entrar a La Granja VIP, también estuvo en MasterChef Celebrity, donde destacó por su excelente sazón y aunque no pudo llegar a la final, sí obtuvo la oportunidad de convertirse en "niñera" de la edición de MasterChef Junior, donde protagonizaba divertidas aventuras con los pequeños participantes.