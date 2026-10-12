¿Kunno AGREDIÓ a Julio Camejo en La Granja VIP? Así fue el duro enfrentamiento que tuvieron y enfureció a todos
La pelea entre Kunno y Julio estuvo a punto de salirse de control en La Granja VIP, aunque hay Granjeros que sí piensan que se cruzaron límites imperdonables.
Nadie lo veía venir, pero Kunno y Julio Camejo ahora tienen la enemistad más fuerte de La Granja VIP. Y es que a pesar de que han existido otras peleas, esta es la primera vez en que se menciona directamente un "contacto físico", algo que está rotundamente prohibido y que en caso de presentarse, implica sanciones severas para el responsable. Es por esto que los dos equipos ya están dando su versión de los hechos y cada uno demostró tener perspectivas muy distintas de lo que pasó.
La más enojada con esta situación fue Niurka, que venía molesta por los constantes ataques en contra de Kevyn Contreras "Bicolor" y enfureció todavía más cuando vio que Kunno se paró para supuestamente empujar a Julio. Además, le enfureció también que el actor no se defendiera ni le pusiera un alto, por lo que no dudó en buscarlo para recordarle que tiene que ser inteligente si es que quiere seguir avanzando.
"Aprende a usar tus recursos acá adentro. En el primer momento en que cualquier persona se te viene encima, aún con los brazos cruzados, como lo hizo Kunno, obligatoriamente tienes que dar la señal para que se vea que no eres tú el. Porque eso es contacto físico, es una agresión", dijo firme Niurka.
Azalia defiende a Kunno y asegura que NUNCA se portó agresivo con Julio Camejo en La Granja VIP
Contrario a lo que Niurka acusó, Azalia está segura de que Kunno no cruzó ninguna línea con Julio Camejo y lo que pasó entre ellos fue simplemente una discusión. Por lo que no dudó en decir abiertamente que estaba exagerándose la situación y que querían sacar provecho, pero que en ningún momento hubo contacto físico como la vedette insinuó.
"Nunca lo tocó, ni lo empujó como ella dijo. Nada más se le paró enfrente, nunca le hizo nada, que no mam*", sentenció molesta "La Negra", no sin antes advertir que en caso de que la pelea se hubiera salido de control, ella no habría dudado en saltar por Kunno y no le importaría ser expulsada con tal de demostrarle que no está solo.
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La enemistad entre los Granjeros se empezó a gestar desde la semana 5, cuando Julio Camejo fue excluido definitivamente del equipo de Manelyk y tuvo que buscar nuevos aliados para fortalecerse en La Granja VIP. Y si bien ellos todavía estaban tratando de llevarse bien, las treguas se rompieron cuando hubo evaluación de Capataz y el influencer fue señalado de no ser congruente con sus palabras al darle el "Peón de Oro" a Mono Osuna.
Finalmente, los problemas estallaron durante el arranque de la semana 6, cuando Fernando Lozada se quejó de que Kevyn "Bicolor" no hizo nada de Peón y todos empezaron a criticar al comediante. En ese momento, Julio se metió a la plática para tratar de defender a su amigo, pero a Kunno no le pareció la postura que tomó y se fue ahí cuando se hicieron de palabras, al grado de que tuvieron que separarlos.