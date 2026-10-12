Mientras Manelyk lo da todo como Peón, a Kevyn “Bicolor” no le importa romper las reglas de La Granja VIP

Manelyk se convirtió en Peón de La Granja VIP para la semana 6 gracias a los votos del público y durante toda la semana, tendrá que hacer trabajos intensos y pasar por las carencias que tiene este rol. Sin embargo, lo más difícil para ella podría ser la convivencia con Kevyn Contreras, pues además de los pleitos que han tenido, todo parece indicar que el comediante no está dispuesto a cumplir con sus tareas y causarle conflictos al resto de sus compañeros.

Esto quedó evidenciado cuando Fernando Lozada, Natalia Alcocer y Mane se despertaron temprano para comenzar con sus labores. En ese momento, creyeron que "Bicolor" también les ayudaría, pero nunca se imaginaron que preferiría volver a dormirse, sin importarle dejarlos solos y con más pendientes por hacer.

Así fue el primer día de Manelyk como Peón de La Granja VIP gracias al público

Luego de que se mentalizó sobre todo lo que le aguardaba en esta experiencia y pidió consejos para hacer un buen trabajo, Manelyk se despertó con la mejor de las actitudes para cumplir como parte de los Peones de La Granja VIP. Por lo que desde muy temprano, ayudó con el molino para proveer agua, le limpió a los animales, los alimentó y hasta recolectó los huevos para el desayuno.

Y mientras todo esto pasaba, Kevyn Contreras siguió durmiendo cómodamente en el Granero, un momento que molestó a Fernando Lozada porque no tuvo compañero para las tareas pesadas. No así, Mane aseguró que ya no le daría importancia a nada de lo que hiciera su compañero y que empezaría a actuar como si no existiera, pues no quiere seguir dándole relevancia con sus peleas.

¿Por qué Kevyn Contreras "Bicolor" ya NO quiere ser Peón de La Granja VIP?

El hecho de que el "Bicolor" esté negándose a cumplir con las reglas de La Granja VIP, se debería a su molestia por haber sido elegido otra vez como Peón. Y es que si bien el comediante nunca ha sido el más votado durante las galas del domingo, sí ha sido el más señalado por el resto de los Granjeros, como en esta ocasión que Mono Osuna aprovechó su título como "Peón de Oro" para nombrarlo como el peor de la semana y hacerlo repetir.

Kevyn Contreras prefirió seguir durmiendo a cumplir con sus tareas de Peón|ESPECIAL

De modo que ya estaría cumpliendo con la advertencia que lanzó hace días sobre no contribuir con el trabajo y ya no limitarse con la comida, un tema que ha causado polémicas y pleitos en La Granja VIP. Y uno de los más fuertes, sin duda alguna fue el que tuvo con Manelyk, quien enfureció cuando se dio cuenta de que se quedó sin cenar por culpa de Kevyn Contreras y no dudó en tirarle el plato a la basura.