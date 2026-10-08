Kunno revela cómo logró comprar su casa gracias a un exnovio; así lo contó en La Granja VIP

Kunno habló sobre una de las relaciones más importantes de su vida y reconoció que llegó a ser muy codependiente de su exnovio, con quien mantuvo una relación de cuatro años. El creador de contenido explicó que ambos terminaron en febrero de 2025 y que, aunque en aquel momento significó un cambio importante para él, actualmente asegura haber superado esa etapa.

Sin embargo, Kunno reconoció que su expareja sigue siendo una persona que marcó profundamente su vida. Además de la historia que compartieron durante cuatro años, el influencer ha hablado de la importancia que tuvo esa relación en diferentes aspectos de su vida, incluida la adquisición de su casa en Monterrey.