Kunno YA TIENE con quién compartir habitación en La Granja VIP: ¿quién fue el elegido?

Kunno ya sabe quién será su acompañante en la suite de La Granja VIP durante su semana como El Capataz. La decisión no quedó en sus manos: en esta ocasión, el público tuvo la oportunidad de votar y finalmente escogió a Pimpinela Escarlata para compartir este beneficio con el creador de contenido.

La noticia fue comunicada durante La Gala por Adal Ramones, quien le confirmó directamente el resultado a Pimpinela: “El público votó para que tú disfrutes de esa suite, querido Pimpi”.

De esta manera, el granjero se convirtió en el compañero de Kunno para disfrutar de las comodidades que ofrece este espacio durante la quinta semana de la competencia.

Pimpinela además de compartir suite con Kunno deberá tomar una intensa DECISIÓN en La Granja VIP

Sin embargo, ese anuncio llegó acompañado de una responsabilidad adicional. El conductor le adelantó: “Además de compartir la habitación del Capataz, esta noche tendrás que tomar una decisión sumamente importante”.

La incógnita se resolvió más tarde. Pimpinela recibió el poder de escoger a los ayudantes de Ivonne Montero y Pascal Nadaud para El Duelo de nominación. Estos participantes no estarían en riesgo, sino que tendrían que colaborar con los duelistas durante la competencia.

Pimpinela, Kunno y Tlacoyo compartirán la suite de La Granja VIP

Pimpinela no será el único que acompañe al actual Capataz. Tlacoyo, el perrito que ingresó recientemente a La Granja VIP, también estará presente en la suite. Incluso antes de conocerse el resultado de la votación, Kunno había decidido pasar la noche junto a él porque no quería dormir solo.

El vínculo de Kunno con el perrito también quedó reflejado cuando lo invitó a quedarse en la habitación. “¿Puedes compartir hoy esta noche conmigo? Porque pues no tengo con quién acompañarme. Es que a mí me da miedo dormir solo”, le dijo. Además, el influencer mencionó a sus propias mascotas al dirigirse a Tlacoyo: “Yo tengo tres perrijos que en este entonces pueden ser tus hermanos, hermanastros”.

En cambio, la convivencia con Pimpinela podría ser tensa después de que ambos se señalaron durante la dinámica de las manzanas. En esta actividad, cada participante debía entregar una manzana al compañero que, según su consideración, estaba “contaminando” la convivencia en La Granja y explicar sus motivos. Kunno escogió a Pimpi y, al darle la suya, le expresó: “Tu corazón también está podrido”.