Kunno revela qué cambiará si gana el puesto de Capataz en La Granja VIP: los hombres serían los perjudicados

Kunno es uno de los cuatro finalistas que luchará por ser el Capataz de La Granja VIP en esta quinta semana. Mario “Mono” Osuna le consultó al influencer sobre cómo sería su mandato si consigue la capatacia y su respuesta fue clara: la granja será liderada por mujeres. Su respuesta puso en alerta a todos los hombres del reality.