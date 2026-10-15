¡Amenaza con huelga de hambre! Kunno se pone FURIOSO por una broma pesada en La Granja VIP (VIDEO)
Están desapareciendo cosas en La Granja VIP y a Kunno no le hizo nada de gracia darse cuenta de que su maquillaje está perdido, por lo que exigió una solución.
Las travesuras de Bebeshita se están saliendo de control en La Granja VIP y podrían desatar el caos. Y el primero en explotar por todos los objetos perdidos, fue Kunno, a quien no le hizo nada de gracia que le escondieran su maquillaje y amenazó que si no daban con el responsable, dejaría de participar en las dinámicas y se quedaría sin comer. Además, ya puso los cuartos de cabeza y hasta fue a culpar a Kevyn Contreras “Bicolor”.