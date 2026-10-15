Bebeshita duda de su amistad con Manelyk en La Granja VIP, ¿podría traicionarla por elegir a Kevyn Contreras?

En La Granja VIP Segunda Temporada, las lealtades son importantes y los Granjeros saben que una traición a sus aliados podría salirles muy caro. Es por esto que Bebeshita está dudando de absolutamente todas sus estrategias, en especial por la amistad que la une con Manelyk y por la que decidieron hacer equipo, sin imaginar que terminarían teniendo problemas porque cada una tiene perspectivas del juego distintas.

Y luego de todos los pleitos que Mane ha tenido con Kevyn Contreras, Daniela Alexis confesó que esta situación la hace pensar si está del lado correcto, incluso cuando ella misma sabe que muchas de las cosas que hace su amiga no le gustan y menos porque son en contra de una persona especial para ella. Así se lo contó a Fer Lozada durante una charla nocturna, en la que se sinceró sobre el miedo que tiene a equivocarse.

"Todo lo que hizo con el atún, con el baño. Yo le pregunté a Kevyn y él dice que no fue, entonces pienso que ya se la agarró en su contra sin saber. Entonces, no sé. Te juro que digo 'ya mejor juego sola', pero luego pienso que estoy en un equipo y no sé", dijo la influencer.

¿Bebeshita piensa traicionar a Manelyk? Esto reveló en La Granja VIP

Sobre qué tan probable es que se decida a aplicar la misma estrategia que Fernando Lozada en La Granja VIP y mejor jugar sin equipos, Bebeshita aclaró que todavía no tiene nada decidido, pero se niega a soltar a Manelyk y Kunno por la amistad que mantienen desde tiempo atrás. Sin embargo, mencionó que hay veces en las que solo está esperando que le hagan algo para poder poner un límite y así no sentirse tan culpable por cambiar de estrategias.

"Estoy esperando que me den motivos para poder tomar una decisión, porque yo no puedo. Que me tiren de algún lado para decidirme. Porque yo quiero a Kevyn y sé que tal vez sí siente algo por mí. Pero vuelvo a pensar que ellos (el equipo de Mane) ya son muy poquitos y no los quiero dejar", explicó Daniela Alexis, mientras que Fer le advirtió que debe hacer algo antes de que quede peor con cualquiera de las dos partes por no ser honesta.