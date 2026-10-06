Kunno selecciona a Ivonne para se la primera duelista para que luche por su lugar en el Duelo de Nominación de La Granja VIP

Adal Ramones detalla que habrá un importante cambio en el Duelo de Nominación, ya que los Granjeros que lleguen van a tener ayuda de otros. Kunno dio a conocer que Ivonne Montero es la primer dualista para el duelo, detallando que la Granjera se ha mantenido muy tranquila en el reality, aunque ha trabajado muy bien en La Granja VIP, pero es momento de luchar por su lugar. Manelyk aprovecha el momento para encararla por uno de sus comentarios.